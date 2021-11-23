وافد يقدم على الانتحار بطريقة غريبة في جدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم عامل باكستاني مقيم بمدينة جدة على الانتحار بأغرب طريقة، عبر بلع خليط إسمنتي تجمد داخل أحشائه، ما أدى إلى انسداد تام في المعدة.

وحسب "العربية.نت" قالت إدارة الصحة في جدة، أنه تم نقل المريض إلى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة على إثر الآلام التي انتابته إلى الطوارئ حيث تم إجراء كافة التحاليل والأشعة اللازمة له.

وأضافت: أنه "على الفوز تم إدخاله إلى غرفة العمليات بالمستشفى حيث تمكن طاقم طبي وفني من استخراج الجسم الإسمنتي من معدته، وإعادة إصلاح الأضرار التي طالت نسيج المعدة في عملية استغرقت ما يقارب الثلاث ساعات".

واختتمت إدارة الصحة في جدة، بالتأكيد على أن المريض الباكستاني الذي يبلغ من العمر 30 عاما؛ حاليا بصحة جيدة ووضعه مستقر داخل المستشفى.

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