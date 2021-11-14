بيان أمني سعودي بشأن القبض على متحرش بامرأة في المدينة.. والكشف عن هويته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، أنه سعودي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة السعودية.



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