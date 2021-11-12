"تلقى عدة لكمات في الوجه".. شرطيان أميركيان يعتديان على مشرد في أحد شوارع نيويورك

المصدر: ترجمات - موقع الإمارات اليوم

صور مقطع فيديو صادم أحد ضباط شرطة نيويورك وآخرين وهم يضربون رجلاً بلا مأوى حتى أصبح فاقدًا للوعي على ما يبدو بينما يحاول رجال الشرطة إزالة المعسكرات التي انتشرت حول مدينة نيويورك ، خلال حملة لملاحقة المجرمين والمشردين.

ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فإن أحد الشرطين سدد للمشرد عدة لكمات في الوجه بعدما جلس علي صدره من أجل شل حركته بالكامل، فيما قام الآخر بحجز ذراع المشرد لكى يتمكن زميله الشرطي من مواصلة تسديد اللكمات لوجهه

ويبدأ الفيديو ، الذي نشره موقع WorldStar.com ، بمحاولة الضابط تقييد يدي الرجل الذي لا مأوى له على طول شارع McDougal في الحي العصري الذي تصطف على جانبيه المطاعم.

وحاول الرجل الوقوف والإمساك بساق رجال الشرطة قبل أن يهرع شريكه ليطرح المتشرد على الأرض ، بحسب الفيديو.

يظهر في الفيديو أن الشرطي يمسك بحزام بندقيته بينما يسقط الاثنان على الأرض قبل أن يكيل الضابط العديد من اللكمات على رأس الرجل والجزء الأوسط منه.

شوهد الرجل الذي تعرض للضرب مستلقياً بلا حراك وفاقدا للوعي جراء اللكمات التي تلقها، بعد أن ابتعد الضباط لمدة 25 ثانية من المقطع البالغ 37 ثانية.

ولم يتدخل أحد من المارة في الشارع سوى أن علق شخص كان واقف بالقرب من الواقعة قائلا: أوه إنه لا يتحرك”.

وأوضحت الصحيفة أن شرطة نيويورك لم تعلق على الواقعة أو متى وقعت ، سواء من قبل المتحدث الرسمي باسم الشرطة أو المتحدث باسم عمدة الولاية.

ويأتي الحادث في الوقت الذي وصل فيه التشرد في المدينة إلى أعلى مستوياته منذ الكساد الكبير. وأدت ملاجئ المشردين المكتظة إلى ظهور المعسكرات في منتزه تومبكينز سكوير القريب ، وكذلك تحت الجسور الممتدة على النهر الشرقي.

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