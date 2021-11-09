الأمن السعودي يرد على دعوات "حق العاملة الكينية" بعد فيديو التحرش

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول المغردون السعوديون مقطعا مصورا يظهر حادثة تحرش تعرضت لها عاملة منزلية من الجنسية الكينية في منطقة القصيم.

وتعليقا على ذلك أصدر الأمن العام، الثلاثاء، بيانا قال فيه إن الجهات الأمنية باشرت حادثة التحرش الجسدي بالعاملة المنزلية في سبتمبر الماضي، بعد شكوى قدمتها المقيمة لأحد أفرع وزارة الموارد البشرية.

وتصدر، الثلاثاء، وسم (هاشتاغ) "#حق_العاملة_الكينية" قائمة الأكثر تداولا على منصة تويتر في السعودية، وطالب المغردون من خلاله بمحاسبة "المتحرش" وإنزال عقوبة مشددة بحقه.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن الجهات الأمنية قبضت على المتحرش في حينه، وهو مواطن، اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة. فيما يبدو أن الفيديو تم تسريبه مؤخرا.

ولم يتفاعل الأمن العام مع مطالب المغردين بتوضيح العقوبة التي تلقاها المواطن، فيما سبق وأن قالت الداخلية السعودية إن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي "السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (حوالي 26 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضافت أن العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال (حوالى 78 ألف دولار)، في حال تكرار الفعل أو اقترانه بأمور نص عليها القانون.

شرطة منطقة القصيم : حادثة التحرش الجسدي بالعاملة المنزلية تم التعامل معه في حينه pic.twitter.com/GNGq0hDewu — الأمن العام (@security_gov) November 8, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news