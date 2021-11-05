مصر.. الأوقاف تحظر صناديق التبرعات في المساجد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، اليوم، قرارًا وزاريا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.

كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية كافة لقبولها.

وحسب صحيفة الوطن، حدد القرار مساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

وكذلك لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية بهذا الشأن في جميع الأحوال.

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