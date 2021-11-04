مقطع ساخر على "تيك توك" يطيح بسفير دولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية، اليوم الخميس، عن استدعاء سفيرها لدى الباراغوي، وذلك على خلفية منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" أثار بلبلة بين الدولتين.

ونشرت وزارة الخارجية البوليفية بيانا رسميا، قالت فيه: "بعد تلقي عدد من الشكاوى الرسمية ومعلومات عن المنشور الذي تم نشره من قبل السفير في دولة الباراغوي قررت الخارجية وبعد تقييم الظروف إعفاء السفير ماريو كرونيمبولد من مهامه في الأول من نوفمبر 2021".

وأضاف البيان: "هذا القرار جاء بعد قيام السفير على صفحته الشخصية على منصة "تيك توك" بنشر مقطع فيديو هزلي يتعلق بتقليد في الباراغوي".

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين بوليفيا والباراغوي توترا ملحوظا في الأشهر الأخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news