مصر تسجل هزة أرضية بقوة 3.9 ريختر بنفس مركز زلزال الثلاثاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، إنه تم رصد زلزال اليوم الخميس، في العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، بلغت قوته 3.9 على من مقياس ريختر، وكان مصدره نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي، وشدد المركز على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت يوم الثلاثاء الماضى19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال اسكندرية).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالي، القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 34.59 شمالا خط الطول: 28.59 شرقا العمق: 31.56 كم، وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

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