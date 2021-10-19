نائب يتعرض للإغماء داخل البرلمان المصري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيب النائب المصري خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بدائرة فراشوك بمحافظة قنا، بالإغماء داخل قاعة المجلس، اليوم، حيث اصطحبه النواب بشكل سريع خارج القاعة وأجرى طبيب المجلس الإسعافات الأولية له.

وحسب صحيفة الوطن، أظهر الكشف الأولي الذي أجري للنائب أبو نحول، تعرض الأخير لهبوط حاد في السكر وارتفاع في ضغط الدم.

وفي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تمت الموافقة على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة لتصل عدد سنوات السجن إلى خمس، كما رفض المجلس رفع الحصانة عن أحد نواب المجلس لوجود شبهة كيدية في طلب رفع الحصانة.

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