لم خرجت تطبيقات «فيس بوك» و«واتساب» و«إنستغرام» عن الخدمة؟

المصدر: باريس - أ ف ب

تعذّر على مئات الملايين الوصول إلى «فيس بوك» و«إنستغرام» و«واتساب» على مدى أكثر من ست ساعات الاثنين، ما سلّط الضوء على مدى اعتماد العالم على المنصات التابعة للشركة العملاقة في سيليكون فالي. لكن ما الذي تسبب بالعطل؟

- ماذا تقول «فيس بوك»؟

في مدونة قدم اعتذاره فيها لكل من تأُثر بانقطاع خدمات المجموعة، قال سانتوش جاناردان نائب رئيس البنية التحتية في «فيس بوك» إن «تغييرات في الإعدادات في أجهزة التوجيه الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لدينا، تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى قطع هذا الاتصال».

- هل يمكن شرح ذلك بطريقة مبسطة؟

يعتقد خبراء في مجال الأمن السيبراني أن المشكلة تتلخص في شيء يطلق عليه «بي جي بي» أو بروتوكول التوجيه بين البوابات، وهو النظام الذي يستخدمه الإنترنت لاختيار أسرع طريق لنقل حزم المعلومات.

وقارن سامي سليم من شركة «تيليهاوس» لمراكز البيانات، «بي جي بي» ب«مراقبة الحركة الجوية».

وأوضح أنه بالطريقة نفسها التي يقوم بها مراقبو الحركة الجوية أحيانا بإجراء تغييرات على جداول الرحلات «قام فيس بوك بتحديث هذه المسارات».

لكن هذا التحديث احتوى على خطأ جوهري.

ولم يتّضح بعد كيف ولماذا، لكن أجهزة التوجيه في «فيس بوك» أرسلت رسالة إلى الإنترنت تفيد بأن خوادم الشركة لم تعد موجودة.

- لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا لإصلاح المشكلة؟

يقول خبراء إن البنية التحتية الفنية لـ«فيس بوك» تعتمد بشكل غير عادي على أنظمتها الخاصة، وقد تبيّن أن ذلك أمر كارثي الاثنين.

وبعدما أرسل «فيس بوك» تحديث أجهزة التوجيه، أُخرج مهندسوه من النظام الذي يسمح لهم بالإبلاغ بأن التحديث كان، في الواقع، خطأ. لذلك لم يتمكنوا من حل المشكلة.

وقال بيار بوني من «أفنيك» وهي الجمعية التي تدير أسماء النطاقات في فرنسا «عادة يكون من المفيد جدا عدم وضع كل البيض في سلة واحدة».

وأضاف «لأسباب أمنية، كان على»فيس بوك«أن تركز بشكل كبير على بنيتها التحتية».

وتابع «هذا يبسط الأمور على أساس يومي، لكن لأن كل شيء موضوع في المكان نفسه، عندما تصبح هناك مشكلة في ذلك المكان، يكون مستحيلا القيام بأي شيء».

من الآثار غير المباشرة للعطل، عدم قدرة بعض موظفي «فيس بوك» على دخول مبانيهم لأن شاراتهم الأمنية لم تعد تعمل ما أدى إلى زيادة تباطؤ الاستجابة.

- هل هذا أمر غير مسبوق؟

لا يعتبر خروج وسائل التواصل الاجتماعي عن الخدمة أمرا غير شائع: فقد شهد «إنستغرام» وحده أكثر من 80 عطلا العام الماضي في الولايات المتحدة، وفقا لموقع «تولتستر» المتخصص.

لكن العطل الذي واجهه «فيس بوك» هذا الأسبوع، نادر من حيث مدته ومدى تأثيره.

وهناك أيضا سابقة لكون «بي جي بي» السبب الجذري لتعطل شبكة اجتماعية.

في العام 2008، عندما كان مزود خدمة إنترنت باكستاني يحاول حظر موقع يوتيوب لمستخدمين محليين، قام عن غير قصد بإغلاق الموقع العالمي لساعات.

- ما هو تأثير الانقطاع؟

بين «فيس بوك» و«إنستغرام» و«واتساب» و«فيس بوك مسنجر»، «تأثر مليارات المستخدمين» بحسب «داون ديتيكتور».

وأكدت شركة «فيس بوك» التي تراجعت أسهمها بحوالى خمسة في المئة بسبب انقطاع الخدمة أنه «لا يوجد دليل على أن بيانات المستخدمين تعرضت للاختراق نتيجة لهذا العطل».

لكن رغم أنه استمر ساعات قليلة، كان تأثير العطل كبيرا، إذ تعد خدمات «فيس بوك» حيوية للعديد من الشركات في كل أنحاء العالم، وقد اشتكى مستخدمون من انقطاعهم عن مصادر رزقهم.

كذلك، تُستخدم حسابات «فيس بوك» بشكل شائع لتسجيل الدخول إلى مواقع أخرى واجهت مشاكلات إضافية بسبب العطل الفني للشركة.

وفي الوقت نفسه، أفادت خدمات مراسلة فورية منافسة أنها استفادت من العطل الذي أدى إلى توقف «واتساب» و«مسنجر».

وانتقل تطبيق «تلغرام» من المرتبة السادسة والخمسين للتطبيقات المجانية الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة إلى المرتبة الخامسة في غضون يوم واحد بحسب شركة «سنسر تاور» المتخصصة.

ومن التأثيرات اللافتة أيضا، قيام العديد من شركات تسجيل أسماء النطاقات بإدراج Facebook.com على أنه متاح للشراء.

وقال براين كريبس وهو خبير في الأمن السيبراني «لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق للاعتقاد بأنه سيتم بيع Facebook.com نتيجة لذلك، لكن من الممتع التفكير في مليارات الدولارات التي يمكن أن تجلبها في السوق المفتوحة».

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