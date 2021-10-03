مذنب هائل يتجه نحو النظام الشمسي

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

كشف بحث جديد أن مذنباً هائلاً لدرجة أن العلماء قد ظنوا أنه كوكب قزم سابقا، يندفع عبر الفضاء باتجاه نظامنا الشمسي ومن المتوقع أن يصل في غضون 10 سنوات تقريباً.

وقال علماء الفلك بجامعة بنسلفانيا إن المذنب برناردينيلي-برنشتاين عرضه يقدر بحوالي 60-120 ميلاً، أي 1000 مرة أكبر من المذنب التقليدي، وقال العلماء إنه يمكن القول بأنه أكبر مذنب تم اكتشافه في العصر الحديث، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ومع ذلك، لا يشكل المذنب أي تهديد للأرض. سوف يمر من الشمس في أقرب نقطة له في عام 2031.

وبدأ علماء الفلك دراسة الجسم قبل ست سنوات، وقال العلماء إن تحليل مدار المذنب يظهر أنه لم يزر النظام الشمسي منذ أكثر من 3 ملايين سنة.

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