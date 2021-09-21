1700 رجل إطفاء يكافحون حرائق الغابات في كاليفورنيا

المصدر: واشنطن - د ب أ

واصل أكثر من 1700 من رجال الإطفاء المعركة المستمرة منذ أيام للدفاع عن أشجار السيكويا العملاقة فى كاليفورنيا من خطر تعدى النيران.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن طواقم الإنقاذ هرعت خلال عطلة نهاية الأسبوع لحماية الغابة العملاقة التي تضم شجرة "جنرال شيرمان"، والمعروفة بأنها أكبر شجرة على وجه الأرض.

وبدأت بعض النيران الناجمة عن حريق عاصف بالفعل تلتهم جذوع الأشجار داخل بستان "لونج ميدو جروف"، موطن أشجار السيكويا العملاقة البالغ عمرها 1500 عام.

وقال مسؤولون إن حريق "ويندي" التهم يوم الاثنين 25 ألفا و191 فدانا وتم احتواؤه بنسبة 4% فقط.

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