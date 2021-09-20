مصادر: واشنطن ستفتح حدودها أمام القادمين من أوروبا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قالت مصادر إن الولايات المتحدة ستسمح للمسافرين الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) القادمين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالدخول إلى أراضيها، رافعةً بذلك قيودا فرضتها في مارس 2020، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن" وموقع "بوليتيكو" الاثنين.

وأوضحت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر عدة مطلعة على الملف، أنه سيتمّ الإعلان عن ذلك اليوم الاثنين.

وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن القيود ستُرفع في نوفمبر. وسيكون "حظر السفر" الأميركي حينها قد استمرّ لقرابة عشرين شهراً.

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