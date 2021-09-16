انتحار فتاة مصرية بالقفز من الطابق السادس في أحد المولات بالقاهرة

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

شهد مول سيتي ستارز بحي مدينة نصر بالقاهرة، حادث انتحار فتاه، حيث فوجئ رواد المول بصوت ارتطام قوي بالدور الأرضي، ليفاجئوا بجثة فتاة ملقاة على الأرض، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وبحسب مصادر فإن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور لمكان سقوط الفتاة، والتي تبين وفاتها، وأنها في العقد الثالث من عمرها وتقيم في حي الزهور بمدينة نصر، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على حقيقة الواقعة، وكشف ملابساتها حسب صحيفة الوطن المصرية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من مكان سقوط فتاة، داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، ويظهر في الفيديو الفتاة وهي مستلقية على الأرض، ومحاولات بعض الحاضرين في إسعافها، وتقديم بعض الإسعافات الأولية لها.

ورصدت كاميرات المراقبة الحادث، واتضح أن الفتاة اقتربت من السور الزجاجي للطابق وصعدت فوق أحد المقاعد ثم ألقت بنفسها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الفيديو وفحصت صورا ومقاطع فيديو متداولة حول واقعة سقوط الفتاة من الطابق السادس بمول سيتي ستارز، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد ما إن كانت الحادث إقدام على الانتحار أم مجرد سقوط نتيجة اختلال توازن.

وحسب صحيفة «المصري اليوم» تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، داخل المول بالطابق السادس، وأخرى مقابلة لمكان سقوطها؛ لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها لكشف غموض وملابسات الحادث ولتأكيد من عدم وجود شبة جنائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news