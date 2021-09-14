وفاة فتاة بعد تنظيف أسنانها بسم الفئران بدلاً من معجون الأسنان

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

توفيت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا من حي ذارافي في مدينة مومباي الهندية، أول من أمس الأحد، بعد أن غسلت أسنانها بسم الفئران، واعتقدت خطأ أن الأنبوب معجون الأسنان.

وقع الحادث الغريب في حوالي الساعة 10 صباحًا يوم 3 سبتمبر، عندما نهضت أفسانا خان لتنظيف أسنانها كالمعتاد.

ووفقاً وسائل الإعلام الهندية، فإن الشابة أفسانا استفاقت من نومها لكنها كانت لا تزال نعسانة قليلاً، التقطت بالخطأ أنبوبًا من كريم سم الفئران المحفوظ بجانب أنبوب معجون الأسنان وغسلت أسنانها به.

ومع ذلك، بعد أن أدركت الاختلاف في الطعم والرائحة، قامت ببصق المعجون وشطف فمها.

وعندما شعرت بحالة جيدة، بدأت في ممارسة روتينها المعتاد، ولكن بعد فترة، أصيبت بالدوار. خوفًا من توبيخ عائلتها، استمرت في تناول بعض الأدوية لأنها شعرت بعدم الارتياح من آلام شديدة في المعدة، لكنها لم تحصل على راحة وتم نقلها إلى ثلاثة مستشفيات خاصة وعامة على الأقل دون أي تحسن في حالتها الصحية.

مع تدهور صحتها بشكل سريع، وسؤال والدتها لها، كشفت أخيرًا لأفراد أسرتها عن الخطأ الفادح الذي ارتكبته باستخدام معجون سم الفئران بدلاً من معجون الأسنان، وهو ما دفع أسرتها إلى الإسراع بنقلها إلى أحد مستشفى لتلقي العلاج أول من أمس الأحد.

ومع ذلك، على الرغم من كل المحاولات لإنقاذها، فإن أفسانا لفظت أنفاسها الأخيرة، ما تسبب في صدمة لعائلتها المكونة من والديها وأختها الكبرى وشقيقين صغيرين، إلى جانب أهالي البلدة.

خلص التقرير الطبي إلى أن أفسانا ماتت بسبب التسمم، وقام مركز شرطة ذارافي بجمع عينة لتحليلها في مقر الطب الشرعي.

بعد ذلك بوقت قصير، سجلت الشرطة أقوال عائلتها بشأن الحادث وسجلت بلاغًا بوفاة عرضية، بينما يجري تحقيق إضافي، وفقًا لمسؤول.

والحي الذي توفيت فيه الفتاة، حي ذارافي أضخم أحياء الفقراء في آسيا في العاصمة التجارية للهند مومباي، طالت شهرة الآفاق بعد الإعجاب الكبير الذي ناله فيلم "المليونير المتشرد" من المخرجين والكتاب والأكاديميين في العالم أجمع.

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