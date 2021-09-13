سيارة غير نظيفة تثير الجدل.. صور

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رفض أحد مراكز فحص السيارات في المملكة المتحدة إجراء اختبار MOT والذي يعد بمثابة اختبار سنوي لسلامة المركبات وجوانب صلاحيتها وانبعاثات العادم المطلوبة في المملكة المتحدة للسيارات التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات.

وفوجئ عامل أحد المراكز في أيرلندا الشمالية ، بأن السيارة مليئة بالاتساخات والقاذورات والملابس المهترئة، وقال أحد عمال المركز إنه قلق من لمس أي شيء في السيارة.

وكانت كابينة السيارة مليئة بالملابس المتسخة وبقايا الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وعبوات التبغ على المقاعد عندما تم إحضارها إلى المركز، وقال العامل سام بوروز ، إن العميل ضحك وخرج من المركز بعد رفض فحصها.

وشارك سام اللقطات المروعة للسيارة في منتدى اختبار MOT عبر الإنترنت، وأيد العديد من العمال الآخرين رفضه فحص السيارة.

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