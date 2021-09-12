رفع 3748 سيارة مهملة من شوارع مكة المكرمة

المصدر: مكة المكرمة - واس

رفعت أمانة العاصمة المقدّسة في المملكة العربية السعودية أكثر من 2205 سيّارات تالفة وهياكل مهملة من المحاور والشوارع المستهدفة بمكّة المكرّمة، الأسبوع الماضي، لتحسين المشهد البصريّ، بعد انقضاء المهلة المحدّدة من وضع الملصق التحذيريّ.

وأشارت الأمانة إلى نقل 1543 سيّارة من قبل ملّاكها وذلك قبل انتهاء المهلة المحدّدة امتثالاً للتعليمات، لافتة إلى أنّ إجماليّ ما تمّ نقله 3748 سيّارة.

وأكدت الأمانة أنّ هذه الحملات ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاريّ، والتوعية بأهمّيّة المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامّة، مشيرة إلى ما يسبّبه توقّف السيّارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيّارات وتشويه المنظر الحضاريّ للعاصمة المقدّسة.

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