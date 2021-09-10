تحديد هوية طبيب واقعة "اسجد لكلبي" في مصر.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الطبيب الذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على ممرض مسن لمدة 4 دقائق متصلة بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإداري، كانا يمسكان بطرفي حبل بينما كان الطبيب يأمر الممرض بالقفز من عليه، وبعدها ظهر صوت الطبيب وهو يقول للممرض: "أنت بتتريق على كلبي هو عمل لك حاجة، طيب صلي للكلب".

وأضافت مصادر أمنية، أن فحص الفيديو انتهى إلى تحديد 4 أفراد كانوا يظهرون فيه، وهم الممرض - المجني عليه- والطبيب المتهم واثنين كانا يقفان يمسكان الحبل ويظهر من ملابسهما أنهما أفراد أمن إداري كانت مهمتهما إمساك الحبل الذي كان يقفز من عليه الممرض الذي رفض الصلاة لـ"الكلب"، وقال للطبيب: "حرام يا دكتور"، فرد الطبيب عليه بقوله: "قول الله أكبر وصلي للكلب والذنب عليا أنا"، فرفض الممرض وقال له: "كهربني أحسن"، وظل الطبيب يؤنب الممرض على السخرية من الكلب بقوله: "الكلب قاعد في العربية زي الباشا ما لك وماله".

وتابعت المصادر بأن أجهزة الأمن تقنن الإجراءات للقبض على الطبيب المتهم عن طريق إخطار النيابة العامة بالفيديو، بعد أن جرى التحفظ على الفيديو وإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونًيا بحق الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وفي حالة صدور قرارًا بضبطه وإحضاره فإن الشرطة سوف تتحرك للقبض على المتهم.

وأشارت المصادر إلى أن أقوال الممرض سوف تفصل الواقعة وهل هي مجرد مزاح أم لا، وبناء عليه سيتم تحديد المسؤولية الجنائية في حالة وجود نية تعمد من قبل الطبيب.

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