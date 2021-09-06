"سيلفي النعجة" ينتهي بحادث.. فيديو

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

لم تسر الأمور بشكل جيد بالنسبة لامرأة كانت تحاول فقط التقاط صورة سيلفي مع نعجة مقيدة.

ويُظهر مقطع فيديو قصير تبلغ مدته 11 ثانية امرأة تسجل مقطع فيديو من الكاميرا الأمامية لهاتفها مع نعجة مربوطة في الخلفية.

في البداية، يبدو أن النعجة تتجه نحوها بمحبة، ومع ذلك، نظرًا لأن النعجة مقيدة، فلا يمكن الوصول إلى المرأة بسهولة.

في المحاولة الثانية للنعجة للاقتراب من المرأة ، بدا واضحًا أن النعجة تحاول مهاجمتها، حيث يمكن سماع المرأة وهي تقول: "إنها تحاول أن تضربني برأسها".

وفي جزء من الثانية، تقوم النعجة بمحاولة ثالثة وتقفز ناطحة رأس المرأة بقرونها، وهنا ينتهي الفيديو بحادثة نطح المرأة.

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