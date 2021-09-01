وفاة رضيعة بطريقة مأساوية.. والسبب طائر عدواني

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أزالت السلطات في مدينة بريسبان الأسترالية طائر العقعق من حديقة المدينة بعد أن هاجم امرأة معها طفلتها الرضيعة بشكل عدواني وتسبب في مصرع الطفلة بطريقة مأساوية.

وتعثرت والدة الطفلة وهي تحاول تجنب الطائر عندما هاجمها، وسقطت الطفلة "ميا" البالغة من العمر 5 أشهر فقط، من ذراعي والدتها، وارتطمت بالأرض وأصيب بجروح في الرأس توفيت على إثرها، وتم إدخال قواعد جديدة للتعامل مع الطيور الخطرة في أعقاب المأساة التي وقعت في الحديقة، وفقاً لما ذكرت عدد من وسائل الإعلام الغربية بينها ديلي ميل وإي بي سي نيوز.

وخلص تحقيق أجرته السلطات المحلية إلى أنه تم تقديم خمس شكاوى سابقة حول طائر العقعق الخطير قبل أن يتسبب الطائر في وفاة "ميا".

وأصدر والدا الطفلة جاكوب وسيمون بياناً بعد فترة وجيزة من مصرع طفلتهما، قالا فيه: "لقد جلبت ميا الفرح إلى حياة الجميع بابتسامتها وبراءتها النقية وضحكتها اللطيفة، وستظل في قلوبنا إلى الأبد".

وقال رئيس بلدية بريسبان أدريان شرينر: "ما حدث للطفلة ميا كان حادثاً مأساوياً كان شديد الصدمة لعائلتها وأثر على الكثير من الناس في مجتمعنا".

وأضاف أنه سيتم تعيين مسؤولين لاصطياد الحيوانات الخطرة وإزالتها من المتنزهات إذا كان هناك أي دليل على عدوانيتها تجاه البشر، لافتاً إلى أنه سيتم وضع المزيد من اللافتات في الحدائق تحذر من انقضاض الطيور.

ويشار إلى أن العقعق هو من فصيلة الغرابيات، وينتشر في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويبلغ طوله حوالي 45 سم تقريبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news