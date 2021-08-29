الإعصار "إيدا" يتحول إلى عاصفة تهدد لويزيانا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة رفع تصنيف إعصار إيدا إلى عاصفة من الفئة الرابعة على مقياس تمثل فيه الفئة الخامسة أعلى مستوى، ومن المتوقع أن تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز إنه على ولاية لويزيانا ومدينة نيو أورلينز الاستعداد لأمطار غزيرة و"عواصف تهدد الحياة" وتوابع كارثية وانقطاع ممتد للتيار الكهربائي.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في لويزيانا، اليوم الأحد، بعد 16 عاما من تعرض الولاية نفسها لإعصار كاترينا الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص، إلى جانب أضرار كارثية وفيضانات في نيو أورلينز وحولها، وتم استثمار مليارات الدولارات في الحماية من الفيضانات في المنطقة منذ ذلك الحين.

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