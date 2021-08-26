طفلة أفغانية تسمى على اسم طائرة أميركية ولدت على متنها خلال مهمة إجلاء

المصدر: واشنطن - د ب أ

وُلدت طفلة على متن طائرة عسكرية أميركية خلال مهمة إجلاء من أفغانستان.

أطلق اسم «ريتش» على فتاة أفغانية بعد أن وُلدت على متن طائرة شحن C-17 وتحمل اسما رمزيا هو Reach 828، أثناء فرار عائلتها من أفغانستان بعد استيلاء حركة «طالبان» على السلطة.

وقال قائد القوات الأميركية فى أوروبا، تود وولترز، في مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الأربعاء إن الطفلة ولدت في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا وسميت ريتش نسبة إلى الطائرة.

وأضاف الجنرال تود، هكذا قرر الوالدان تسمية الطفلة

وكانت القيادة الأميركية للتنقل الجوي نشرت تغريدة مطلع الأسبوع بأن امرأة أفغانية دخلت في المخاض أثناء رحلة إلى ألمانيا وعانت من مضاعفات.

وتحسنت حالتها بعد هبوط الطائرة مما ساعد على إنقاذ حياة الأم.

وقالت القيادة إن الجنود ساعدوا المرأة على ولادة الطفلة في عنبر الشحن بالطائرة. ثم تم نقل الأم والطفلة إلى مستشفى قريب.

وتعد القاعدة الجوية الألمانية مجرد نقطة عبور للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

وفي الوقت الحالي، يتم نقلهم جوا من هناك إلى مطار دولس الدولي، بالقرب من واشنطن العاصمة، ثم يتم توزيعهم على القواعد العسكرية الأميركية.

وتعد رامشتاين، قرب مدينة كايزرسلاوترن غربي ألمانيا، أكبر قاعدة جوية أميركية خارج البلاد. وقال وولترز إن لديها حاليا قدرة تصل إلى 12 ألف شخص.

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