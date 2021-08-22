اتهام رجال شرطة بالسرقة في الهند

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اتهم مسؤولون في ولاية ميزورام الهندية رجال شرطة من ولاية آسام بسرقة بعض المواد من منطقة كولاسيب في ميزورام.

وبحسب موقع nd tv قال المسؤولون في ولاية ميزورام إنه تم تسجيل قضية في هذا الشأن ضد رجال الشرطة، لافتين إلى أن أفراد من شرطة ولاية آسام دخلوا إحدى المناطق في كولاسيب حيث يجري بناء جسر واختلقوا مشاكل مع العمال، واتهم هؤلاء المسؤولون رجال الشرطة بسرقة بعض مواد البناء بما في ذلك قطع من قضبان حديدية، موضحين أنه قدموا معلومات الواقعة إلى ولاية آسام.

وتشترك ثلاث مقاطعات في ميزورام من بينها مركز الولاية كولاسيب، في حدود بطول 165 كم مع ثلاث مقاطعات في آسام، وهناك حدود متنازع عليها في خمسة أماكن على الأقل، لكن مسؤولين أكدوا أن حادث اتهام السرقة لا يمكن التعامل معه على أنه قضية حدودية لأنه كان موقعاً قيد الإنشاء لربط الطرق.

وقتل 6 عناصر من الشرطة في ولاية آسام شمال شرق الهند في مواجهات على حدودها مع ولاية ميزورام المجاورة على خلفية نزاع حدودي بينهما، الشهر الماضي، بمنطقة كاشار حيث أطلق مجهولون النار من أراضي ولاية ميزورام، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف عناصر أمن آسام ووقوع مصابين.

ونقلت سلطات الولايتين قوات أمنية إضافية إلى الحدود المتنازع عليها، حيث لا يزال التوتر سائدا، ونقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام هندية أن وزير الداخلية الهندي طلب من رئيسي وزراء الولايتين، في اتصالين هاتفيين معهما، إيجاد حل سلمي للنزاع الحدودي بصورة عاجلة، وأكد كل من رئيسي الحكومتين المحليتين الاستعداد لبذل كل الجهود لتحقيق ذلك وسحب قوات الأمن من كلا الطرفين من الحدود.

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