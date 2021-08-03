عريس يطارد عروسه بمسدس ليلة زفافهما

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أطلق عريس يرتدي بدلة زفافه النار على صديقه في ولاية لويزيانا الأميركية بعد الاشتباه في أن الصديق والعروس كانا على علاقة غرامية، وتمكنت العروس من الهرب لكن العريس طاردها بالمسدس وتمكنت الشرطة من إنقاذها في اللحظات الأخيرة.

كان العريس ديفين خوسيه جونز في السيارة مع عروسه زينادا ويليامز، وصديقهما "بال" على الطريق السريع 10 خارج نيو أورلينز في وقت متأخر من الليل مع توقف حركة المرور على الطريق بسبب حادث متعدد السيارات في حوالي الساعة 11 مساءً.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد اندلع شجار داخل السيارة وقال المحققون إن العريس "جونز" 30 عاماً، اشتبه في أن زوجته على علاقة بصديقهما "بال" واتهمها بالخيانة وسحب مسدسة مما أدى إلى فرار بال من السيارة.

وذكر شهود عيان أن مسلحا يرتدي بدلة توكسيدو يطارد شخصاً بين المركبات، وتوصل المحققون إلى أن المسلح هو العريس جونز وقد أطلق النار على صديقه في ساقه، وأصابت رصاصة طائشة سائق سيارة آخر في يده.

هرعت العروس المذعورة إلى سيارة إسعاف قريبة، وأخبرت المسعفين أن حياتها في خطر، ثم تحصنت بنفسها بالداخل بينما حاول جونز شق طريقه بالقوة لكن الازدحام المروري تسبب في تعطيله.

وقال مسؤولون في لويزيانا إن الشرطة حينما وصلت إلى مكان الحادث وجدت جونز يضرب على سيارة الإسعاف في محاولة للوصول إلى العروس، لكن الشرطة تمكنت من القبض عليه وإنقاذ العروس.

ووجهت الشرطة إلى العريس تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية والاستخدام غير القانوني للأسلحة، وتم نقل المصابين جوا الى المستشفى وهما في حالة مستقرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news