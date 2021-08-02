إطلاق النار على 22 شخصاً في مدينة شيكاغو الأميركية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أفادت الشرطة في مدينة شيكاغو، بولاية إلينوي الأميركية، بتعرض 22 شخصاً لإطلاق نار الليلة قبل الماضية، مما أودى بحياة ثلاثة منهم متأثرين بإصاباتهم.

ولفظ أحد هؤلاء أنفاسه الأخيرة يوم السبت، وهو ما يعني شموله ضمن إحصاءات شهر يوليو والتي أصدرتها شرطة شيكاغو أمس الأحد. وكانت هذه السنة الثانية على التوالي التي يتجاوز فيها عدد القتلى 100 خلال شهر يوليو.

وشهد يوليو 2021 إجمالي 105 حالات قتل، مقابل 107 في نفس الشهر من العام الماضي. وجرى تسجيل 44 حالة قتل في 2019، و64 في 2018.

وقالت الشرطة إن أكثر من 90 في المئة من حالات القتل الشهر الماضي جاءت نتيجة عنف الأسلحة النارية.

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