طبيب نفسي سعودي يتجرد من شماغه على الهواء مباشرة.. ما السبب؟

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

فاجأ الطبيب النفسي السعودي حسين آل عماد مذيع برنامج «نشرة النهار» بخلع شماغه على الهواء مباشرة، لإثبات وجهة نظره تجاه ضرورة تقبل المرء لنفسه.

وقام ضيف الحلقة الطبيب النفسي السعودي خلال البرنامج الذي يُبث على قناة «الإخبارية» السعودية بخلع شماغه ووضعه أمامه قبل البدء بشرح نظريته المتعلقة بـ«تقبل الذات».

وبحسب الفيديو المُقتطع من الحلقة التي أذعيت أمس السبت، فقد قال الطبيب حسين آل عماد بأن على المرء أن يتجنب مقارنة نفسه بالآخرين، مشيرًا إلى أنه يقابل حالات لأشخاص يرغبون في تغيير ملامحهم لتقليد النجوم والأشخاص المعروفين.

وحول السبب الذي دفعه على خلع الشماغ والعقال على الهواء، قال الدكتور حسين آل عماد معتذرا، بأنه في المنزل يكون بهيئة مختلفة عن تلك التي يظهر بها أمام الشاشات، مشددا على ضرورة أن يتقبل المرء نفسه ويتجنب المقارنة بالآخرين، ما يضمن له راحة نفسية في الحياة.

وقال، على الانسان أن يتقبل ذاته كما هي وأن عليه ألا يتكلف بهدف تقليد الآخرين أو تحسين صورته أمامهم.

وأضاف: «أتاني مرة مراجع عمره 17 عامًا يقول إنه يرغب في تغيير أنفه وذقنه، ويعاني من اضطراب تشوه الجسد بسبب المقارنة مع المشاهير، وقال: الفلاتر خادعة، كن كما أنت..عش بسعادة.

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