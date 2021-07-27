طبيب سعودي يجري جراحة باستخدام علاقة ملابس.. صور

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في أحد المستشفيات بالمواقع النائية في المملكة العربية السعودية، ونظرا لعدم وجود أداة لاستخدامها في جراحة المناظير، قام طبيب سعودي باستخدام علاقة ملابس معدنية بعد إزالة غلافها البلاستيكي وتعقيمها، وتحويلها إلى أداة جراحية لإتمام العملية بنجاح.

وبحسب القصة التي نشر تفاصيلها الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" فقد جال الطبيب السعودي خالد العتيبي العالم لينقذ حياة الكثير، ولم ينتظر منهم القدوم إليه، فكان يستغل إجازاته السنوية للسفر إلى البلدان النائية لإجراء العمليات الجراحية مع مجموعة من الأطباء مختلفي التخصصات، ليقضي 12 ساعة متواصلة من يومه بهدف إيصال رسالته الإنسانية التي تعتمد على مد يد العون لكل مريض.

الدكتور العتيبي، الذي ظل عقدين من الزمن يساعد الكثير من المرضى في العالم، حصل على الزمالة في المسالك البولية في عام 1996م، وسجل اسمه كأول جراح يجري جراحة أورام الكلى بالمناظير في الشرق الأوسط، ووضع حلقة وصل بين المحتاجين وتقديم المساعدة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم النصائح الطبية والاجتماعية،

ونشر الدكتور العتيبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القصة حين استخدم علاقة ملابس معدنية، بعد إزالة غلافها البلاستيكي وتعقيمها، وتحويلها إلى أداة جراحية في أحد المستشفيات في المواقع النائية بالسعودية، لإجراء جراحة تطوعية لعدم وجود أداة لاستخدامها في جراحة المناظير، مما استدعى استخدام هذه الأداة لإتمام العملية بنجاح.

وقال الطبيب: "كنت أعمل قسطرة غسيل كلوي في أحد المواقع النائية في السعودية، واضطررت لتعقيم علاقة ملابس وتمديدها، لتكون مشابهة للجهاز بسبب عطل في جهاز المنظار أثناء العملية، وتم استخدامها بنجاح، وتم إنقاذ المريض بدلاً من إلغاء العملية، الحاجة أم الاختراع".

" إحدى رحلاتي الجراحية التطوعية "

لم يتوفر لدى المستشفى أداة جراحية ضرورية لإتمام عملية بالمنظار مما اضطررت الى إستخدام علاقة ملابس معدنية بعد ازالة غلافها البلاستيكي واتعقيمها.

المثل يقول " الحاجة أم الاختراع " pic.twitter.com/cQJEKnkXvM — Professor Khalid Alotaibi طبيبُ من لا طبيبَ له (@otaibikm) July 22, 2021

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