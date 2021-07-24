تفاصيل وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. و«التعليم» تنفي صعوبة مادة الفيزياء

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

شهدت محافظة المنوفية،شمال القاهرة، اليوم السبت، حادثاً مأساوياً بوفاة طالبة في الثانوية العامة أثناء دخولها لجنة امتحان مادة الفيزياء.

وفوجئ طلاب الصف الثالث الثانوي بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية، في مركز منوف بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، بسقوط الطالبة أثناء صعودها للسلم للوصول إلى لجنة امتحان مادة الفيزياء، جراء شعورها بإغماءه.

ونعى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أحمد سويد، الطالبة، وقال إنها توفيت قبل بداية امتحان الفيزياء.

وقال سويد،أثناء دخول الطالبة اللجنة صباح اليوم أصيبت بحالة إغماء، وتعاملت معها الزائرة الصحية في محاولة لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، فضلاً عن استدعاء سيارة الإسعاف فورًا ونقلها لمستشفى منوف العام، إلا أنها فارقت الحياة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفى سويد ما تردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء.

وأضاف أن الطالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية كفر بالمشط، التابعة لمركز منوف بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بنات.

وتابع أن وفاة الطالبة كان قبل ربع ساعة من دخولها الامتحان حيث تعرضت لحالة إغماء وتم نقلها فورا إلى المستشفى، وتبين وفاتها داخل المستشفى.

من جهته كشف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل جودة، عن تفاصيل وفاة طالبة الثانوية العامة بمنوف، مؤكدا على أنه استقبل إخطارا بسقوط طالبة في حالة إغماء قبل دخول امتحان الثانوية العامة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الطالبة إلى مستشفى منوف العام لتوقيع الكشف الطبي عليها ليتبين وفاتها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، أنه تبين من خلال الكشف الطبي وفاة الطالبة بهبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدا على أن المستشفى لم يتأخر في تقديم كل الدعم الطبي لمحاولة إنقاذها.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين الطلاب والمدرسين في المدرسة، بعد وفاة الطالبة، كما نعت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الطالبة.

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