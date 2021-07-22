السيسي يتجول بـ«الدراجة» ويمازح مجند منوفي: «خليك دوغري أنا عارف بتوع أشمون كويس»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تجول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، مستقلًا الدراجة، في مدينة العلمين الجديدة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأظهر مقطع فيديو، وجود مجموعة من المجندين الشباب، مستقلين دراجاتهم، في شوارع مدينة العلمين الجديدة.

وحسب صحيفة الوطن، دار حوارًا بين السيسي وأحد المجندين المرافقين له، حيث مازحه الرئيس قائلًا: «خليك دوغري يا أيمن، المنايفة دول أنا عارفهم كويس، خاصة بتوع أشمون، وقولي عايز إيه؟».

وردّ العسكري قائلًا: «أنا والدي من المنوفية ومولود هناك، بس أنا مولود في العامرية بالإسكندرية، وعندي 29 سنة وعندي مكتبة مأجرها، بس أنا عايز شغل، لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت»

وعقّب الرئيس السيسي على طلب المجند الشاب بقوله: «أنت لسة صغير، وإن شاء الله تخلص الجيش في شهر أبريل»، وسأله السيسي «لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة أكبر منها تبقي بكام في الشهر؟».

ليجيب الشاب: «هيبقى إيجارها حوالي 3 آلاف جنيه في الشهر يا ريس، بس هتبقى في مكان كويس، وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي أنا واخدها دلوقتي دي بـ300 جنيه في الشهر، والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر».

ونصح الرئيس السيسي المجند باتخاذ العزيمة منهجًا له في حياته قائلًا: «عيب هزعل منك، وأقولك أنا أطحن نفسي ومكلش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقى جامد وقوي، العيل بيتجاب له أكل وشرب بس ولا كل حاجة على بعضها من تعليم وأكل وشرب وتواصل عشان يطلع متربي كويس أو متربية كويس، إزاي أعمل ده وأنا مشغول في شغلي، الأم طبعا بتعمل شغل البيت، وتقدر توفر ده إزاي، أنك تجيب أو متجيبش، بقولك عشان متقولش الظروف صعبة».

واختتم الرئيس المصري حديثه مع المجند الشاب بتهنئته بعيد الأضحى قائلًا: «كل سنة وأنت طيب يا أيمن، سلملي على والدك»، موجهًا بأخذ بياناته.

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