فيديو مروع لزوجة تسقط من شرفة الطابق التاسع.. والزوج يظهر وسط مفاجأة

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

ظهر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه امرأة تسقط من شرفة شقتها بشكل مروع.

ووفقاً للأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الهندية، فإن المرأة التي سقطت من أعلى قمة مجمع سكني في مدينة غازي آباد في ولاية أوتار براديش الهندية، نجت بأعجوبة في مفاجأة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين توقعوا وفاته،ا لكنها أصيبت بجروح خطيرة، ومازالت على قيد الحياة.

وبحسب الشرطة، فقد وقع الحادث أول من أمس الثلاثاء.

وفي مقطع الفيديو، شوهد زوج المرأة البالغة من العمر 30 عامًا ممسكًا بها وهي تتدلى من درابزين الشرفة، يحاول عبثاً أن يسحبها إلى داخل الشرفة، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، وبعد ثوانٍ سقطت زوجته في مشهد صادم.

وقالت التقارير إن المرأة أدخلت إلى مستشفى في حالة حرجة.

وصرح أحد ضباط الشرطة لوسائل الإعلام الهندية، أن "الرجل والمرأة اللذين ظهرا في الفيديو زوجان. لقد علمنا أن المرأة قد انزلقت من الشرفة وزوجها حاول إنقاذها إلا أنها سقطت".

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