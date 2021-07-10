بوريس جونسون يشجع فريق بلاده بطريقته الخاصة من أمام بيته

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قبيل بدء مباراة بطولة نهائي أوروبا 2020 لكرة القدم، بيوم واحد، التي ستجمع بين بريطانيا وإيطاليا مساء غد الأحد، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتزيين واجهة منزله بأعلام بلاده تشجيعا لفريق الأسود الثلاثة.

وظهر جونسون وهو يحمل علم إنجلترا بالتوازي مع رقم 10 على باب منزله، في إشارة منه إلى تسجيل أهداف الفوز بالبطولة النهائية والتي يعوّل على الظفر بها المنتخب البريطاني منذ كأس العالم 1966، وفقا لما نقلته صحيفة «ذي صن» البريطانية.

كما أظهر جونسون دعمه للفريق من خلال الدبوس الذي يحمل شارة العلم على بدلته.

ويستعد جونسون لمنح البريطانيين يوم عطلة رسمية إذا حقق الفريق البريطاني فوزا وظفر بكأس البطولة الأوروبية 2020 و«أعادها للوطن».

وقد وقع أكثر من 346000 شخص على عريضة تطالب بإجازة من العمل يوم الاثنين، مطالبين بمنح يوم عطلة في حال الفوز، واعتبروا أنه «سيكون من المفيد ومن المعقول منح البلاد يوم عطلة في اليوم التالي إذا فازت إنجلترا».

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