سفير دولة في لبنان يشكو من انقطاع الكهرباء عن مقر إقامته

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف السفير الياباني في لبنان تاكيشي أوكوبو، أنه تم قطع الكهرباء عن مقر إقامته في بيروت، بعدما دخلت أزمة الكهرباء في لبنان منعطفا جديدا، حيث توقفت بعض المحطات عن العمل، ما تسبب أيضا في انقطاعها عن مناطق كثيرة في البلاد.

وقال السفير الياباني على حسابه بـ«تويتر»، أمس الجمعة، «الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي انقطعت منذ الصباح الباكر».

وأضاف «قيل لي إنه لا يوجد احتمال لعودة التيار الكهربائي»، مشيرا إلى قلقه بشأن مصير المستشفيات والعيادات.

وكانت شركة كهرباء لبنان، قد أعلنت أمس أن محطتيها في دير عمار والزهراني، اللتين توفران معا حوالي 40% من الكهرباء في البلاد، توقفتا عن العمل نتيجة نفاد خزينهما من مادة الغاز.

وأضافت في بيان أن البنوك الأجنبية لم توافق بعد على المعاملات التي ستسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتفريغ شحنتي وقود تنتظران في الميناء منذ الأسبوع الماضي.

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية بسبب عدم الاتفاق بين السياسيين اللبنانيين على تشكيل الحكومة، ما أثر على نواحي اقتصادية عديدة، خاصة عقب انهيار تاريخي في سعر الليرة اللبنانية، ما خلف أزمات في الكهرباء والدواء وغيرها.

كذلك تتواصل أزمة شح المحروقات في البلاد، على الرغم من رفع سعر المحروقات بعد السماح بتمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فيما يعمد أصحاب المولدات الكهربائية على التقنين القاسي في كافة المناطق بسبب نفاد مادة المازوت لديهم.

وحسب «سبوتنيك» أكدت تصريحات نقلها موقع «النشرة» اللبناني،أمس، عن مصادر خاصة من داخل مقر رئاسة ​المجلس النيابي​ في ​عين التينة​، أن المجلس قد انقطعت عنه الكهرباء، وأنهم يستخدمون المولدات.

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