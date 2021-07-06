طيران الخليج: ركاب وطاقم الطائرة الإيرباص آمنون بعد هبوط اضطراري بالكويت

المصدر: المنامة - د ب أ

قالت شركة طيران الخليج اليوم الاثنين، إن إحدى طائراتها النفاثة من طراز إيرباص إس إي - إيه 321 اضطرت للهبوط اضطراريا في دولة الكويت بعد حادثة وصفتها شركة الطيران بأنها طفيفة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن الشركة قولها، إن جميع الركاب الـ 62 وأفراد الطاقم السبعة لم يصبهم أذى وإنه تم إجلاءهم من الطائرة ونقلهم إلى صالة المطار.



وقالت الشركة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الرحلة رقم جي إف 215 التي كانت في طريقها من البحرين إلى الكويت، أقلعت في الساعة 33ر4 مساء بالتوقيت المحلي وهبطت بعد أقل من ساعة ، بناء على المعلومات المتوفرة من موقع فلايت رادار 24 الذي يتتبع حركة الطيران العالمية.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني الكويتية إنها تحقق في الحادث، في حين قالت شركة الطيران إنها تعمل مع السلطات لتحديد السبب.

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