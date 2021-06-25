بالفيديو.. سيارة إسعاف مسرعة تصطدم بأخرى رغم صوتها العالي

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في مدينة أوريول الروسية، صدمت سيارة إسعاف سيارة سيدان، قرر سائقها الالتفاف فجأة من دون أن ينتبه لسيارة الإسعاف أو أي سيارة أخرى قادمة.

ووفقاً لفيديو انتشر للحادث، كان صوت صفارات الإنذار العالية لسيارة الإسعاف التي تقترب مع صوت واضح لمسعف، لكن سائق السيارة السيدان، لسبب غير معروف، لم يسمعه.

وبحسب شهود عيان، سرعان ما صدمت سيارة الإسعاف السيارة الأخرى.

ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية، تم نقل السيارات المتضررة بواسطة شاحنة سحب، فيما لم ترد معلومات عن ضحايا الحادث.

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