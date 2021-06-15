معدل المواليد في ألمانيا يقفز في مارس لأعلى مستوى في 23 عاماً

المصدر: برلين - رويترز

قال مكتب الإحصاء الألماني اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تواصل مخالفة الاتجاه العالمي لانخفاض معدلات المواليد أثناء جائحة كورونا، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة عشرة في المئة في شهر مارس إلى أعلى مستوى منذ 1998.

وأضاف المكتب أن ألمانيا كانت قد سجلت بالفعل ارتفاعا بنسبة ستة بالمئة في عدد المواليد في فبراير شباط. وبلغ عدد المواليد في مارس 65903 بزيادة نحو 5900 عنه قبل أكثر من عام، وهذه أول مرة يتم فيها تجاوز رقم 65 ألفا منذ عام 1998.

وجاءت الزيادة بعد تسعة أشهر من بدء انحسار الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في مايو أيار من العام الماضي ومع تخفيف أول إجراءات للعزل العام.

وقال المكتب إن معدلات المواليد استقرت في دول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا التي تضررت بدرجة أكبر من الموجة الأولى لانتشار الفيروس، لكنها قفزت كذلك في مارس في دول أوروبية أخرى خاصة في الشرق.

وشهدت العديد من الدول تراجعا في معدلات المواليد خلال الجائحة، حيث انخفضت المواليد في الصين بنسبة 18 بالمئة العام الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 1961، وتراجع المعدل في الولايات المتحدة أربعة بالمئة إلى أدنى مستوى منذ عام 1979.

وفي ألمانيا تراجع معدل المواليد في 2020 بنسبة 0.6 بالمئة فقط واستقر في يناير.

وأرجع خبراء في السكان الحالة الاستثنائية الألمانية إلى السياسات المؤيدة للأسرة، وزيادة الهجرة، وكذلك إسراع الدولة إلى طمأنة الناس بأنها ستساعدهم ماليا إذا لم يتمكنوا من العمل أثناء العزل العام.

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