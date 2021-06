بالفيديو.. فتاة تهاجم دباً مفترساً وتطرحه أرضاً

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً فيديو لفتاة مراهقة مقيمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، خلال مواجهتها لدب مفترس بعد صعوده فوق سور منزلها ومهاجمته كلابها، وقالت الفتاة وتدعى هايلي مورينيكو "17 عاما"، إنها فعلت ذلك من أجل إنقاذ كلابها الأليفة بعدما حاول الدب الضخم الهجوم على حديقة منزلها.

وقالت الفتاة بحسب قناة "الحرة" إنها لم تدرك أصلا أنه دب في تلك اللحظة.

وتم تسجيل الحادث الذي وقع في وادي سان غابرييل، شرق لوس أنجلوس، على شريط فيديو للمراقبة المنزلية.

ومن خلال مقطع الفيديو المتداول بدا أن الدب يبحث عن الطعام مع صغاره وصعدوا فوق سور المنزل، لكن الكلاب اندفعت نحوهم وقامت بالنباح الشديد، ثم ظهرت الفتاة فجأة وهرولت بسرعة كبيرة نحو الدب ودفعته بيديها أرضاً نحو الجهة الأخرى من السور.

وفي مقابلة تلفزيونية قالت الفتاة: "صراحة، لم أعرف أنه كان دبا مباشرة حتى دفعته"، وتساءلت: "من يفعل ذلك؟ من يدفع دبا بعقله السليم؟".

ولم تصب الفتاة بأي مكروه، سوى التواء في أحد أصابعها وكدمة في ركبتها نتيجة احتكاكها بالأرض والسور أثناء مواجهتها مع الدب.

TO THE RESCUE: Here's the moment a 17-year-old girl saved her dogs from a bear in Bradbury, CA on Monday. The brave teenager shoved the bear off a wall after it clawed at the family dogs. pic.twitter.com/u1Eyz9EPu6