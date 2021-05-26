تفاصيل أول حالة إصابة بالفطر الأسود في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت "أ. م"، ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر "نبيلة. ف"، تفاصيل اكتشاف إصابة والدتها بهذا الفطر، وقالت إن والدها ووالدتها يقيمان في محافظة الفيوم وأصيبا بفيروس كورونا قبل أسابيع، وتوفي الأب متأثرا بإصابته، فيما لا تزال الأم تعاني من مضاعفات المرض، مضيفة أن والدتها تبلغ من العمر 62 عاماً وشعرت قبل 3 أسابيع بصداع نصفي، تبعته آلام في الجانب الأيمن من الفك والأسنان، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة العربية.

وأضافت أن العين اليسرى لوالدتها بدأت تضعف وتغلق ولا تقوى على فتحها، حتى أغلقت تماما، تبع ذلك شعور بالتنميل في الجانب الأيسر من الجسم كله، وبعد تزايد الآلام تم عرضها على أطباء في تخصصات المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة، واحتار الجميع في تشخيصها.

وتابعت أن طبيب الرمد وبعد فحصها قال إن مقلة العين وقاعها بحالة جيدة، لكن هناك مشكلة في أعصاب العين، فيما قال طبيب آخر إن لديها مشكلة في أعصاب الوجه وتحديدا العصب الخامس والسادس والسابع، موضحة أن والدتها بدأت تعاني أيضا من آلام حادة في الأسنان والفك، ولذلك تم عرضها على استشاري لأمراض المخ والأعصاب وقال إنها مصابة بالفطر الأسود ووجه بعلاجها عند طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وتابعت أن طبيب الأنف والأذن والحنجرة بدأ في إزالة الفطر من التجويف الأنفي جراحيا وكذلك من الفك والفم، مؤكدة أن العين اليسرى أغلقت تماما وأخبرهم الطبيب أنها تآكلت ولم يعد يجدي معها العلاج، فيما لا تزال الأم تعاني من استمرار الآلام في الفك والأسنان والوجه، مشيرة إلى أن الطبيب يتولى حاليا إزالة آثار الفطر من باقي المناطق المصابة، واكتشف أن والدتها فقدت الإحساس بالوخز بدون تخدير وأكد أن الخلايا والأنسجة في التجويف الأنفي والواصلة حتى العين أصحبت ميتة.

وأضافت الابنة أن والدتها لا تستطيع تناول الطعام والشراب بسبب الآلام، كما لا تستطيع البلع، وتعيش حاليا على المحاليل الطبية، خاصة أن الفطر أثر تماما على سقف الحلق واللسان والأسنان، وتعاني حاليا من نقص حاد في مادة البوتاسيوم ما يعرض حالتها للخطر أكثر وأكثر.

وأشارت إلى أن حالة والدتها تزداد سوءا بسبب نقص البوتاسيوم، وفقدت عينها اليسرى تماما، كما أثر الفطر على كافة مناطق الجانب الأيسر من الوجه والفك والأسنان، مضيفة أنهم لم يخبروها بوفاة زوجها متأثرا بإصابته بكورونا حتى لا تنهار قدراتها وتضعف قواها وتفقد مقاومتها في مواجهة المرض.

ما هو مرض الفطر الأسود؟

هو عدوى فطرية تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها وآلام في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويرتبط هذا المرض ارتباطاً وثيقا بمرض السكري وبحالات ضعف جهاز المناعة. وقال خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة كوفيد-19 لكبح الجهاز المناعي ربما يكون السبب في زيادة الحالات.

وتوضح بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54 في المئة وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو الجسدي المصاب.

وأبلغت ولايات في مختلف أنحاء الهند عن أكثر من 5000 إصابة بالمرض النادر في الأسابيع الأخيرة أغلبها لأفراد مصابين بكوفيد-19 أو يتعافون منه.

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