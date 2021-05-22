السلطات الأميركية تطالب بالتوقف عن "تقبيل الدجاج"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السالمونيلا في الولايات المتحدة، أصدرت السلطات الصحية توصية تطالب الأميركيين بالتوقف عن تقبيل الدجاج وغيره من الطيور الداجنة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيسية في البلاد في بيان لها: "لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها".

ووفقا للهيئة، فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السالمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك، حيث تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف فبراير الماضي بما فيها 34 استدعت دخول المستشفى.

وأضافت أن "مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء".

وحذرت المراكز الأميركية من أنه حتى لو بدت نظيفة، فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء. كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وعادة، تنتقل العدوى من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض. ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام، لكنها نادرا ما تكون قاتلة.

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