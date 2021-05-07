بالفيديو.. مقتل سائق دراجة نارية في اصطدام مميت بسيارة

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

سجلت كاميرا مثبتة في سيارة، كيف تسبب سائقها ظهر أمس الخميس، في حادث مميت في منطقة روستوف في روسيا، حيث التقطت الكاميرا لحظة الاصطدام الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية.

وتُظهر اللقطات، التي بثتها مواقع روسية، كيف استدار فجأة سائق سيارة يقود سيارة هيونداي سوناتا إلى اليسار في اتجاه مغسلة السيارة. في تلك اللحظة، عندما عبر ممر حركة المرور القادمة، اصطدم به راكب الدراجة النارية.

وأدى اصطدام السيارة بسائق الدراجة البالغ من العمر 45 عاماً، إلى دفع الدراجة النارية بقوة في حفرة، حيث توفي سائقها على الفور متأثرا بجراحه.

وقد بدأت الشرطة الروسية التحقيق في ملابسات الحادث المميت.

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