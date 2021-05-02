مسؤول أوروبي يطالب بالبحث عن "كورونا" في الصرف الصحي

المصدر: بروكسل - د ب أ

صرح المفوض الأوروبي لشؤون البيئة بأنه يرى أنه يجب فحص مياه الصرف الصحي بشكل منهجي للبحث عن فيروسات كورونا من أجل من الحد من تفشي الوباء.

وقال المفوض الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيسيوس لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "فحص ومراقبة مياه الصرف الصحي يمكن أن يكون مصدرا غير مكلف وسريعا وموثوقا لجمع معلومات عن انتشار الفيروس وسلالاته بين المواطنين".

وأكد أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة "تأسيس أنظمة فحص فعالة لمياه الصرف الصحي بأقصى سرعة ممكنة"، موضحا أنه يمكن تأسيس ذلك في غضون 6 أشهر بحد أقصى.

ودعا سينكيفيسيوس لضرورة أخذ عينتين تجريبيتين أسبوعيا في مدن ومحليات كبيرة مستقبلا إن أمكن، مضيفا أنه يجب تحليل هذه العينات مرتين بصورة دورية، من الأفضل مرتين شهريا، وأوضح أنه يمكن أن يتم استخدام تحليل مياه الصرف الصحي كنظام إنذار مبكر.

وأضاف قائلا: "وفي المقابل إذا لم يتم اكتشاف الفيروس في مياه الصرف الصحي، فيمكن أن يكون ذلك مؤشرا على أن المناطق التي تم فحصها يمكن اعتبارها ذات مخاطر منخفضة".

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