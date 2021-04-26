براءة الإعلامي تامر أمين من "إهانة أهالي الصعيد"

المصدر: القاهرة - متابعات

قضت محكمة جنح مدينة نصر، ببراءة الإعلامي المصري تامر أمين من تهمة إهانة أهالي الصعيد، في الجنحة المباشرة المرفوعة ضده، وتتهمه بالتجاوز في حق شعب مصر وأهالي الصعيد في إحدى حلقات برنامجه "آخر النهار".

وعقب صدور الحكم، كرر الإعلامي المصري تامر أمين اعتذاره لأهل الصعيد، مؤكدًا أنه لم يقصد إهانة أي شخص.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فقد سبق وأن اعتذر الإعلامي تامر أمين، في برنامجه، وقال: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر اللي زعلانين مني أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتي يعلم بيها ربنا نيتي خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

وأضاف تامر أمين: "أنا أكتر حاجة تضايقني في الدنيا إن واحد صعيدي بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا مني، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللي طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة".

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