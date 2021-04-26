بالفيديو.. وفاة عامل نتيجة سقوط حمولة تزن 150 طناً بمصنع لصهر النحاس

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

توفي عامل، خلال ثوان فقط، نتيجة حادث مأساوي في مصنع لصهر النحاس، حيث سجلت كاميرات المراقبة في المصنع لحظة وقوع الحادث.

وجاء الحادث نتيجة خلل في خزان التدفق الخاص بأفران التحميل التي تزن حوالي 150 طنًا مما تسبب في انهيار كارثي من ارتفاع 17 - 12 مترًا، وذلك في العامل مباشرة.

وتُظهر اللقطات كيف حاول العامل البالغ من العمر 24 عامًا الفرار بعيدًا، إلا أن مساحة الانهيار كانت كبيرة وانتشرت على مسافة عشرات الأمطار، وغطت جميع المنطقة المحية بالعامل.

تم العثور على جثة العامل حوالي الساعة الخامسة صباح أمس. وجاءت الوفاة، كما ثبت من قبل خبراء الطب الشرعي، من الاختناق نتيجة انضغاط الصدر والبطن. المتوفى له زوجة وثلاثة أطفال صغار.

تم رفع دعوى جنائية بشأن انتهاك متطلبات حماية العمال، مما أدى، بسبب الإهمال، إلى وفاة شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news