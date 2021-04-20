تحذير أوروبي من خطورة الحطام الفضائي

المصدر: باريس - د ب أ

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية تحذيرا اليوم الثلاثاء من الخطر المتزايد للحطام الفضائي.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في افتتاح المؤتمر الأوروبي للحطام الفضائي: "أصبح الحطام الفضائي مشكلة كبيرة، أكبر مما كانت منذ أكثر من بضع سنوات، عندما كان يتعين القيام ببعض المناورات فقط لتجنبها".

أضاف أنه أصبح من الشائع أن تضطر إلى توجيه الأقمار الصناعية لتجنب الاصطدام بالحطام الفضائي والمخلفات الفضائية .

وأوضح أن العديد من الخدمات على الأرض، من الأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة تعتمد على مثل هذه الأقمار الصناعية. داعيا الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية إلى زيادة الاستثمار لجعل الفضاء أكثر أمانا.

ويُعرَّف الحطام الفضائي بأنه أجسام من صنع الإنسان في الفضاء لا تخدم أي غرض. وهناك ما يقرب من 129 مليون جسم في الفضاء، يتراوح معظمها بين مليمتر وسنتيمتر واحد، وفقا لتقديرات وكالة الفضاء الأوروبية.

وتتراوح هذه الأجسام من الأقمار الصناعية المحطمة إلى شظايا المركبات الفضائية.

وقال أستاذ الفلك في المعهد الفلكي بجامعة برن بسويسرا، توماس شيلدكنخت: "نواجه تحديات جديدة تماما، لأنه يتم إطلاق مئات الأقمار الصناعية خلال شهر واحد. وهذا أكثر بكثير مما اعتدنا إطلاقه خلال عام كامل".

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