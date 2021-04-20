فيديو مروع لمقتل أسرة من 5 أفراد سحقاً بين شاحنتين

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

ظهرت لقطات من كاميرات المراقبة على الويب، التقطت لحظة وقوع حادث مروع، أمس الاثنين، في ولاية بارا الواقعة شمال البرازيل.

تُظهر اللقطات كيف كانت سيارة ركاب خلف شاحنة أسمنت تباطأت أمام مطب. وبعد لحظات، اصطدمت شاحنة أخرى بالسيارة، حيث لم يتمكن سائق الشاحنة الخلفية من السيطرة على وإيقافها.

بعد الاصطدام، تحطمت السيارة، ومات كل من كان بداخلها على الفور.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن ضحايا الحادث هم أسرة مكونة من خمسة أفراد، الأم والأب وابن مراهق وفتاتان صغيرتان. وقيل إنهم ذهبوا في زيارة لتوديع أحد أقاربهم الذي سيسافر في رحلة طويلة.

في البداية، انتشرت النسخة أن الرجل الذي يقود السيارة بنفسه تسبب في وقوع الحادث بالفرملة الحادة، لكن الفيديوهات وضعت كل شيء في مكانه.

وقد اعتقلت الشرطة بالفعل سائق الشاحنة الذي سحق سيارة الأسرة وسواها بالأرض.

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