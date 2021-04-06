اعتقال وطرد مدرس أراد اغتصاب رضيعة في أميركا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة الأميركية القبض على مدرس ومربي أطفال عرض رغبته في اغتصاب طفلة عمرها عامين مقابل 200 دولار.

وفي التفاصيل، نشر والد الطفلة (39 عاما) إعلانا على أحد المواقع، يطلب فيه مشاركة غرفة استأجرها في فندق لبضعة أيام قبل انتقاله إلى منزله الجديد، مشيرا إلى أن لديه ابنة تبلغ من العمر عامين، وطلب امتناع "غريبي الأطوار ومن يتعاطون المخدرات"، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وبعد ذلك، وصلته رسائل نصية من شخص يدعى كزافييه ألكسندر 27 عاما، سأله: "هل سأكون وحدي مع ابنتك؟" وعندما رُفض طلبه، أجاب بأنه سيذهب إلى مكان آخر، فاتصل الأب بمكتب شريف المقاطعة.

بدورهم، قام ضباط الشرطة بانتحال شخصية الأب وتواصلوا مع ألكسندر ليخبروه أن بإمكانه أن يكون بمفرده مع الفتاة إذا دفع ثمن ليلتين في غرفة الفندق.

ووافق الطرفان على الالتقاء في الفندق، الأسبوع الماضي، على أن يحضر الشخص مبلغ 200 دولار، وبعد وصوله، وجد الشرطة في استقباله عند الباب وتم القبض عليه.

واعترف المتهم بإرسال الرسائل، قائلا إنه كان يعاني من إدمان جنسي، لكنه نفى التحرش بأي أطفال.

وطرد كزافييه ألكسندر على الفور من وظيفته في إحدى المدارس الابتدائية بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، بعد صدور تقرير الشرطة حول عملية القبض عليه والتي تضمنت نصب كمين له.

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