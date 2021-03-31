كلب الرئيس الأميركي يعض أحد العاملين بالبيت الأبيض مجددا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم كلب الرئيس الأميركي جو بادين المعروف باسم "ميجور" على عض رجل يعمل في البيت الأبيض، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ووقعت الحادثة يوم الاثنين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وكان الضحية يعمل في خدمات الحديقة الوطنية.

وكإجراء احترازي، تم فحص الرجل من قبل الخدمات الطبية بالبيت الأبيض. وهو لم يصب بأضرار خطيرة وعاد إلى العمل".

وهاجم الكلب ميجور سابقا أحد العاملين بالبيت الأبيض، وقدم أفراد الوحدة الطبية المساعدة للرجل المصاب، ولم يتطلب الأمر العلاج في المستشفى.

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