مصر.. النائب العام يأمر بحبس سائقي القطارين و6 آخرين في "حادث سوهاج"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أمر المستشار النائب العام المصري، بحبس سائقي القطارين رقمي 157 المميز، و2011 الإسباني ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.

القطار الإسباني اصطدم بالمميز خلال توقفه جوار المزلقان فانقلبت عربات من القطارين

كانت النيابة العامة المصرية قد تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديدية جوار مزلقان السنوسي بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج في ظهيرة يوم الجمعة الماضي، فانتقلت لمعاينة مسرح الحادث وخلصت إلى تصور مبدئي لوقوعه، بأن اصطدم القطار الإسباني القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز في أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة 18 وإصابة 200 -منهم أطفال- من مستقلي القطارين، فضلاً عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة.

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