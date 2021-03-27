هاشتاج «#جسر_السويس» يتصدر «تويتر» غداة كارثة «قطاري سوهاج» بمصر

المصدر: القاهرة - متابعات

تصدر هاشتاج «#جسر_السويس» مواقع التواصل الاجتماعي بعد انهيار عقار مكون من ثمانية طوابق ومصرع خمسة أشخاص وإصابة 24 آخرين، فيما تستمر جهود قوات الحماية المدنية والأهالي للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وشهدت الساعات الأولى من صباح السبت كارثة جديدة، تمثلت في انهيار عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وجاء الحادث بعد ساعات قليلة من حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، ما تسبب في وفاة 32 شخصا وإصابة أكثر من 165 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس حى السلام أول، لمستشفى السلام وعين شمس العام، حيث تم الدفع بـ 40 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض بعقار جسر السويس المنهار.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و ٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وإنتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٤ حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود خمسة حالات وفاة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

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