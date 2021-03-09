هكذا علق ولي العهد البريطاني على مقابلة ميغان وهاري

المصدر: لندن - رويترز

امتنع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اليوم الثلاثاء عن التعليق لدى سؤاله عن رأيه في مقابلة أجراها ابنه هاري وزوجته ميغان مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري.

ولدى مغادرته مركز تطعيم في لندن، سُئل تشارلز عن رأيه في المقابلة التي قالت خلالها ميغان إن أحد أفراد العائلة المالكة أدلى بتعليق عنصري وإنها تعرضت لضغوط دفعتها للتفكير في الانتحار.

وتوقف تشارلز، ونظر إلى أعلى، ثم استدار ومشى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news