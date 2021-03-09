الرئاسة المصرية تتفاعل مع دعوة شابة للسيسي لحضور زفافها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعت شابة مصرية من أصحاب الهمم تبلغ من العمر 28 عاما، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحضور حفل زفافها في مايو القادم، وتفاعلت مؤسسة الرئاسة مع طلبها حيث صدر توجيه من الرئيس المصري بمُقابلتها لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتي وعدتها بتوفير طرف صناعي هدية من الرئيس، كما تقرر إجراء مقابلة لها مع السيدة انتصار السيسي خلال شهر مارس.

وفقدت الشابة إحدى ساقيها في الثامنة من عمرها، إثر حادث أليم تعرضت له، إلا أنها تابعت دراستها رغم ذلك بكلية دار العلوم بجامعة المنيا التي تخرجت منها، كما أصبحت بطلة رياضية بحصد 20 ميدالية متنوعة في ألعاب القوى، والتحقت بالعمل في أحد البنوك، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ونشرت الشابة أمنيتها بلقاء الرئيس السيسي على "فيس بوك" وتلقت تعليقات سلبية، إلا أن الرد كان تفاعله واستجابته، ووجه بمقابلتها بالسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، ووجه أيضا بتنفيذ طرف صناعي، كهدية وبالفعل تم أخذ المقاسات اللازمة لها.

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