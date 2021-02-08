تورط منتج سوري شهير في جرائم قتل "سفاح الجيزة" في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية تورط منتج سوري في جرائم قتل "سفاح الجيزة" التي سببت جدلا واسعا خلال الآونة الأخيرة في مصر.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية أن النائب العام المصري أمر بإحالة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه في 4 قضايا داخل دوائر الهرم و بولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية.

ونسبت له النيابة العامة اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار لـ4 أفراد هم زوجته ورجل أعمال وشقيقة زوجته الثانية وفتاة بالإسكندرية، وذلك بين عامي 2015 و 2017، وإخفاء جثثهم عن طريق دفنها بطريقة مجهولة في مقابر كان قد جهزها من أجل التستر على جرائمه، لكن التحقيقات كشفت عن تورط منتج سوري معه في قتل إحدى الضحايا.

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحمد السيد، شقيق بطلة الإعلانات نادين إحدى ضحايا سفاح الجيزة، وشقيقة زوجته، وذلك في التحقيقات التى كانت تجريها في القضية رقم 3066 لسنة 2021 جنايات بولاق الدكرور.

وعن علاقة المتهم بشقيقته قال: "مكانوش بيكلموا بعض ومفيش أي علاقة بينهم، وكان قذافي هادي في كلامه بس في يوم لما عرف إن نادين بتصور إعلانات، قالنا فيه واحد يعرفه منتج سوري، هيخلي نادين تصور إعلانات في فرنسا والأردن، والمنتج ده كان طويل وعينه لونها أزرق، وفيه شامة لونها أسود على وشه وكان في الثلاثينات تقريبا وكان شكله راجل محترم و كان قذافي بيقولنا إن هو اللي بيتواصل مع المنتج ومش عاوز يدينا رقمه".

وتابع أنه عقب اختفاء المجني عليها كانت الأسرة تظن أنها سافرت، و لذلك لم تقم بالإبلاغ عن اختفائها أو الاستعلام عما إذا كان المجني عليها غادرت البلاد، أو محاولة استخراج شهادة تحركات لها.

ويتابع: "المتهم كان بيقولنا هخلي المنتج يطمنكم عليها، والراجل السوري اللي كان مع قذافي إداها حوالي 10 آلاف جنيه مقابل الشغل، ومفيش معانا أوراق أو عقود لأنهم خدوا كل حاجة معاهم، ومعرفش هل تم الاتفاق على مدة السفر في العقد ولا لأ".

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